Coronavirus. Cina, “trovati farmaci efficaci”. Oms: non esistono ancora terapie

Un team di ricercatori della Zhejiang University ha scoperto due farmaci efficaci contro il coronavirus. La notizia è stata data dalla tv cinese Cgtn, secondo cui i test preliminari hanno rivelato che due medicinali, Abidol e Darunavir, sono in grado di neutralizzare il virus.

A guidare la squadra è stata Li Lanjuan, nota epidemiologa cinese, impegnata nella lotta al nuovo morbo. La ricercatrice ha portato personale medico dalla provincia del Zhejiang nella provincia centrale dell’Hubei, quella dalla quale si è propagato il virus, proprio con l’obiettivo di sviluppare il trattamento per i pazienti.

Lanjuan ritiene invece poco efficace il Kelizhi, un medicinale anti-Hiv attualmente utilizzato per combattere la malattia, e sottolinea che presenta anche effetti collaterali. E raccomanda quindi di inserire i due farmaci individuati nel programma della Commissione nazionale sanitaria per il trattamento dei pazienti infettati.

La cura contro il coronavirus è ancora lontana: si sta lavorando con farmaci già noti, ma i test in vitro non sono sufficienti per trarre alcuna conclusione, ha affermato l’esperto di malattie infettive Massimo Galli, dell’Università di di Milano e primario dell’ospedale Sacco, commentando l’annuncio fatto oggi in Cina secondo cui due antivirali possono inibire il coronavirus 2019-nCoV, basato su test in vitro. “In una situazione così critica – ha rilevato Galli – si lavora con quello che si ha”.

L’Oms, l’organizzazione mondiale della Sanità, frena sulle notizie provenienti dalla Cina sull’individuazione di due farmaci che sarebbero in grado di curare il nuovo coronavirus. “Non ci sono terapie efficaci conosciute contro questo 2019-nCoV”, ha detto un portavoce dell’Oms al Financial Times.

Nuovo contagio in due quartieri di WuhanNuovo allarme coronavirus, nel frattempo, a Wuhan. Secondo l’emittente Cctv, i residenti di due quartieri della città cinese, finora rimasti sostanzialmente estranei all’epidemia, avrebbero manifestato sintomi della malattia. Ad essere interessati dal potenziale contagio gli abitanti di 33 blocchi su 55 del quartiere di Anjuyuan e gli abitanti di 17 blocchi su 36 del quartiere di Baiheyua. Al momento non si hanno ancora stime sull’effettivo numero di contagiati.

Pechino mette al bando le cene di gruppoPechino, intanto, ha messo al bando le cene e gli eventi di gruppo a causa del coronavirus. L’ordinanza “tassativa” vieta “agli operatori di catering, ristoranti inclusi, di organizzare cene di gruppo durante la fase di prevenzione e di controllo dell’epidemia”. Pechino è l’ultima città a prendere una misura del genere dopo il contagio che ha colpito su vasta scala due quartieri di Wuhan per la partecipazione di migliaia di persone a un grande banchetto.