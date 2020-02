Coronavirus. Spallanzani, somministrati alla coppia cinese farmaci indicati da Oms

Agenpress – I farmaci usati nei 2 pazienti cinesi risultati positivi al coronavirus e ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma “sono lopinavir/ritonavir prima e remdesevir dopo: sono quelli indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità come più promettenti sulla base dei limitati dati disponibili”.

A spiegarlo è il direttore scientifico dell’Istituto, Giuseppe Ippolito. “Remdesivir è un farmaco antivirale sviluppato inizialmente per la malattia da virus Ebola, potenzialmente attivo contro l’infezione da 2019-nCoV. Gli studi in vitro e in vivo su modelli animali hanno dimostrato l’attività del farmaco contro le infezioni MERS e SARS, che sono agenti patogeni virali strutturalmente simili al 2019-nCoV”.

Ippolito ha quindi espresso prudenza rispetto all’annuncio di un team di ricerca cinese che avrebbe individuato due farmaci efficaci contro il coronavirus: “L’Oms ha precisato che non esiste ancora una cura contro il virus ed è necessario un percorso – ha concluso – per validare le osservazioni scientifiche”.