Coronavirus. Verona. Ricoverata addetta albergo dove ha soggiornato la coppia cinese.

Agenpress – E’ stata ricoverata in via precauzionale al Policlinico di Verona un’addetta dell’albergo dove ha soggiornato una notte la coppia cinese contagiata dal Coronavirus e attualmente in prognosi riservata allo Spallanzani di Roma. A chiamare i sanitari è stato il marito della donna, colpita da febbre mentre era a casa; la donna è stata portata in isolamento per essere sottoposta ai test assieme ai due figli, come prevedono i protocolli ministeriali.​​​​​​​

Il virus si è affacciato finora in 25 Paesi. Accelerano le evacuazioni. La provincia dell’Hubei resta il primo e principale focolaio dell’epidemia e ha registrato finora 479 morti e 520 guarigioni, nonché 16.678 contagi sui 24.367 contati a livello nazionale. Intanto in Giappone almeno dieci passeggeri della nave da crociera in quarantena sono risultati positivi ai test. A bordo della nave c’erano 3.711 persone, test su 200 con sintomi.