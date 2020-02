Cuperlo (PD): “Sbaglia chi si illude di tirare a campare sulla scivolata di Salvini in Emilia e del malessere in casa grillina”

Per me significa aprire una stagione costituente, da costruire con chi nella società sta reagendo. Ma bisogna cambiare il modo in cui si sceglie la classe dirigente. Non basta reclutare qualche nome, bisogna rompere i riti di quella nomenclatura che riproduce se stessa.

E quando parlo di «anima» della sinistra, so bene che ha bisogno di un corpo. Il corpo della società va riscoperto, motivato. Non serve un restyling. Serve una cosa più profonda. L’Italia ha bisogno di riforme radicali, e nella storia lunga di questo paese, le riforme si sono realizzate solo quando una spinta dal basso ha trovato un’interlocuzione nella politica e nella rappresentanza. Intendo questo quando rivendico il merito e il metodo delle tre giornate di Bologna e parlo di cessione di potere. Che è cosa diversa dal reclutare gli esterni a patto che non disturbino gli equilibri interni.

Mi auguro che ci sia la volontà del segretario di farsi carico di questo bisogno. Sbaglia chi si illude di tirare a campare nei prossimi mesi sull’onda della scivolata di Salvini in Emilia e del malessere in casa grillina. O si approfitta di questa stagione per costruire un fronte alternativo alla destra, oppure perdiamo un’occasione unica.

E’ quanto dichiara, in una nota, Gianni Cuperlo (Partito Democratico).