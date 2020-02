Foto con Toscani e Benetton. Le Sardine fanno il mea culpa. Salvini, “alla faccia del nuovo”

Agenpress – “Le Sardine si sono montate la testa: parlano di congressi, vogliono andare da Conte, cancellare i decreti sicurezza e poi si fanno selfie con Benetton e ricevono il sostegno di Soros. Alla faccia del nuovo!”. L’ha detto Matteo Salvini in diretta su Facebook.

Immediata la replica delle dirette interessate. Non vogliamo più che si strumentalizzi questa storia, noi abbiamo ammesso il nostro errore ed avevamo chiarito il motivo della nostra visita, ribadendo più volte che avevano chiesto di non pubblicare le foto essendo un altro il motivo della nostra presenza a Fabrica; ora chiediamo a Oliviero Toscani e Luciano Benetton di non strumentalizzare ulteriormente più questa vicenda che purtroppo grava su cicatrici ben più grandi”.