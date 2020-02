L’opinione di Roberto Napoletano. Spesa storica e credito. Circolo vizioso infernale

Agenpress. L’Italia ha un primato europeo che misura alla perfezione il circolo vizioso infernale nel quale si è legata con le sue mani. La sua pubblica amministrazione ha debiti da onorare nei confronti dei fornitori per la rispettabile somma di 53 miliardi. Peggio di noi non c’è nessuno. Perfino in Grecia, secondo i dati Eurostat, va meglio: i mancati pagamenti incidono lì sul prodotto interno lordo per l’1,4%, da noi siamo al 2,9%, più del doppio. Ovviamente, con qualche eccezione, i “cattivi pagatori” sono gli enti locali del Mezzogiorno che mediamente maturano 11 giorni di ritardo in più rispetto alla media nazionale.

Come potrebbe essere diversamente se qui c’è la maggiore concentrazione di dissesti finanziari di enti locali? Come potrebbe essere diversamente se la principale causa di questi dissesti o pre-dissesti sono le difficoltà finanziarie, spesso, legate al mancato trasferimento di fondi da parte di altre amministrazioni, alla mancanza di risorse di cassa (leggi: soldi spendibili immediatamente) o all’accerchiamento da parte di enti appaltanti a loro volta in dissesto.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/2020/02/04/leditoriale-del-direttore-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-spesa-storica-e-credito-circolo-vizioso-infernale