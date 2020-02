Pensioni. Importo medio annuo 18mila euro. 1 pensionato su 10 percepisce importi bassi

Agenpress – in media in Italia l’importo medio annuo della pensione è pari a 18mila euro e oltre 1 pensionato su 10 percepisce una pensione di basso importo. Tuttavia, la media nazionale non dà conto della forte eterogeneità territoriale: il “campo di variazione” ottenuto come differenza tra il massimo e il minimo è pari a 8mila euro.

Nel complesso, il monte pensioni ammonta a 54,6 miliardi di euro ma con un contributo del Mezzogiorno sottodimensionato (29%) rispetto alla sua “taglia” in termini di abitanti (pari al 35%), a vantaggio del Nord e del Centro che si accaparrano ciascuno il 35%.

La tendenza all’invecchiamento della popolazione pone un problema di sostenibilità della spesa pubblica nel lungo periodo. Per essere in grado di supportare una popolazione anziana sempre più numerosa e longeva sarebbe necessario un aumento del numero di persone attive nel mercato del lavoro italiano.

L’uscita dal lavoro dei baby boomer attesa nei prossimi anni potrebbe essere compensata da adeguate politiche attive del lavoro, volte ad incrementare il tasso di occupazione che risulta basso rispetto alle altre principali economie: nel 2018 la quota di occupati 15-64 sulla popolazione della stessa classe di età è risultata di poco superiore al 63%, circa dieci punti in meno rispetto alla media europea e quasi 15 punti percentuali rispetto a quella dei paesi del Nord Europa. Peraltro, anche la popolazione in età̀ lavorativa sta divenendo sempre più̀ anziana: la quota di individui in età̀ 15-39 anni è scesa al 26,8% del totale, quella relativa ai 40-64enni è salita al 37,2%.

… alla spesa privata a carico delle famiglie

L’ammontare della spesa sostenuta dalle famiglie per accudire parenti anziani può essere quantificata utilizzando il valore aggiunto generato da quelle attività che, pur essendo destinate all’uso e al consumo delle famiglie, vengono contemplate nelle statistiche ufficiali dei paesi europei, in un settore economico a sè stante, al pari delle attività di produzione di beni e servizi destinate al mercato.

Precisamente, all’interno degli schemi contabili degli istituti nazionali di statistica esiste un settore apposito che è contrassegnato con la dicitura “attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze”.

Merita di essere segnalato che la spesa delle famiglie ammonta complessivamente a 15,3 miliardi che, seppure contabilizzati come valore aggiunto figurativamente generato dalle famiglie nella veste di datori di lavoro per i servizi di badanti e colf e assimilati, sono in realtà esborsi a carico delle famiglie italiane. In aggiunta, in questa veste di datori di lavoro le famiglie creano anche occupazione: 1,5 milioni di lavoratori nel 2018 con un’incidenza sul totale degli occupati pari al 6,5%. Rispetto agli altri paesi europei, in Italia il peso di questo settore sul valore aggiunto complessivamente prodotto è dell’1,2% (0,8% nella media europea) mentre in termini di occupazione la quota percentuale supera il 6% in media