Prescrizione. Bonafede, non rispondo a provocazioni. Faraone (Iv), la cambieremo

Agenpress – “Sulla prescrizione non mi sono mai sottratto al dibattito”, ma “i cittadini devono sapere che c’è una maggioranza che lavora. Questo significa stare a un tavolo a scrivere le norme, non urlare e strillare da mattina a sera”. Lo ha detto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede conversando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio di Stato.

” Non rispondo alle provocazioni perché dico ‘lavoriamo’, ha aggiunto riferendosi a chi, dentro la maggioranza, “si sta impuntando e sta abusando della pazienza dei cittadini usando anche i toni della minaccia”.

“Per il M5S a riforma della prescrizione non è una bandiera ma una battaglia storica contro un sistema palesemente ingiusto”.

“La riforma del processo penale é pronta già da qualche mese e sulla riforma c’è l’accordo da parte della maggioranza. Noi dobbiamo dare ai cittadini un processo penale breve e invece continuiamo a parlare di argomenti che stanno bloccando la strategia del governo”.

“Caro Bonafede non è Salvini che scrive i testi a noi, sei tu che hai scritto la legge sull’abolizione della prescrizione. A noi non piace e la cambieremo. I numeri sono chiari o lo capisci o ci vediamo in Senato”, scrive su twitter Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato.