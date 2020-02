Prescrizione. Gubitosa (M5S), Renzi per me è insignificante, vuol fare cadere il governo?

Agenpress – Matteo Renzi vuole far cadere il governo? “Non ci interessa, portiamo avanti le nostre idee. La riforma della prescrizione oggi è legge e se qualcuno vuole rompere la maggioranza su questo se ne assumerà la responsabilità”.

Lo dice il deputato M5S Michele Gubitosa.

“Per me Renzi è insignificante. Ho sempre saputo che uno come Renzi poteva creare problemi, mai avuto fiducia in lui. E’ una persona che dice: se perdo il referendum mi ritiro dalla vita politica, perde e non se ne va. Anche sulla prescrizione lui è coerente nell’essere incoerente. La realtà è che si vuole creare un problema al M5S, siamo abituati ed andiamo avanti”.