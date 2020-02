Sanremo, Foad Aodi (Amsi): grazie Rula Jebreal, la migliore risposta a chi voleva mettere il velo all’intelligenza e competenza delle donne arabe e musulmane

Sentite il grido d’allarme di Rula Jebreal a favore delle donne nel mondo, siamo orgogliosi di aver sostenuto la sua partecipazione a Sanremo

Agenpress. Cosi la Comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai), l’Unione internazionale Arabi 48 (U.I Arabi 48) e l’associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) commentano con molta soddisfazione la presentazione di Rula Jebreal a Sanremo parlando della violenza contro le donne e le violenze sessuali che non hanno né colori né religioni perché la vittima è sempre una donna e il violentatore è un uomo senza cuore né anima .

“È la migliore risposta per chi non voleva Rula Jebreal a Sanremo per non dare voce ad una donna libera, forte, bella e intelligente che lotta per le donne incatenate dalle conseguenze delle violenze subite.

Siamo contenti che una donna araba ha commosso Sanremo con un discorso universale che viene da una donna senza velo né peli sulla lingua dimostrando a tutti che la donna araba non é solo quello che vogliono dipingere i razzisti; donna senza voce e porta il velo e sottomessa, oggi sono stati serviti ed è stato asciugato il mare del razzismo e le strumentalizzazioni politiche in cui nuotano.

Dichiara Foad Aodi Fonfatore Co-mai, Amsi e Membro del registro esperti Fnomceo, che annuncia proprio il 27.02 è in programma un convegno contro la violenza sulle donne e le catene dopo i divorzi dove interverranno donne musulmane, ebree e cristiane a raccontare le loro esperienze e non riescono a riprendere la loro libertà.