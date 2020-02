Speranza: su prevenzione scelte scientifiche, non politiche

Agenpress. “Dobbiamo fidarci dei nostri scienziati che hanno già dimostrato di essere all’altezza della situazione. Non sottovaluto nessuna osservazione che arriva in queste ore dal territorio”.

Afferma il ministro della Salute Speranza a margine della presentazione del docufilm Fnomceo, in merito alla richiesta avanzata da alcuni governatori.

“Sono in contatto con i presidenti e ho chiesto al nostro comitato tecnico scientifico di approfondire la questione come è giusto che sia. Sono scelte scientifiche, non politiche”.