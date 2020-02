Toscani, “ma a chi interessa che caschi un ponte?” Famiglie 43 vittime: “per noi erano tutto”

Agenpress – “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola. Alle persone che sono morte interessa eccome. A me non interessa questa storia qui. Benetton sponsorizza un centro culturale”.

Così ha risposto Oliviero Toscani, a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un giorno da pecora su RadioUno, quando i conduttori del programma radiofonico gli hanno chiesto se era d’accordo con le Sardine che hanno definito “un’ingenuità” la loro foto con Luciano Benetton. Quest’ultimo, insieme a Toscani, era di fatto il padrone di casa, visto che lo scatto è stato realizzato nel Trevigiano, a Fabrica, il centro culturale diretto da Oliviero Toscani e, per usare le parole dell’artista, “sponsorizzato da Benetton“. Foto dove era presente anche il leader delle Sardine. Matteo Santori.

“Quarantatré morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto”, replica Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime Morandi.

“Ogni giorno ci aspettiamo, ormai da quasi 18 mesi qualche nuova pensata, ogni tanto qualcuno usa i nostri morti per mettersi in mostra o per comunicare idiozie – afferma Possetti in una nota – ho sentito registrate delle esternazioni, inopportune e confuse di Toscani, ovviamente a lui potrà non interessare che sia caduto un ponte in Italia nel 2018, potrebbe essere che lui viaggi sempre in elicottero”.

“In effetti passare su un ponte francamente è un po’ da ‘plebei’ – prosegue Possetti – purtroppo tanti italiani ci viaggiano ogni giorno e qualche persona sotto quel ponte ci è rimasta per sempre, certamente non per qualche strano fulmine vagante, 43 morti innocenti per lui conteranno poco, ma per noi erano tutto”.

Sempre secondo la presidente del comitato dei familiari delle vittime di Ponte Morandi, “noi non possiamo giudicare la volontà di partecipare a una fucina creativa dai Benetton da parte delle Sardine, siamo in un paese libero. Certo che il momento storico, e l’evidente faro mediatico sugli imprenditori che li hanno ospitati, non danno sicuramente la speranza di ricevere un premio oscar per il tempismo”.