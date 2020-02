Turchia. Aereo esce di pista a Istanbul e si spezza, diversi feriti, nessuna vittima

Agenpress – Sono saliti a 52 i feriti trasportati in ospedale tra le persone a bordo dell’aereo della compagnia turca Pegasus Airlines in arrivo da Smirne è uscito di pista in fase di atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul e si è spezzato in tre tronconi.

Lo ha reso noto il prefetto locale, Ali Yerlikaya, precisando inoltre che le persone a bordo erano in tutto 177, compresi i 6 membri dell’equipaggio, mentre in precedenza si era parlato di 177 passeggeri più 6 membri dell’equipaggio, per un totale di 183 persone.

Per la Pegasus, compagnia low cost, non è il primo atterraggio drammatico: un mese fa, il 7 gennaio, un Boeing 737-800 della stessa linea aerea era andato “lungo” in atterraggio nello stesso scalo di Istanbul:i 164 passeggeri, quella volta, erano stati fatti evacuare con gli degli scivoli d’emergenza.

Sull’incidente la Procura di Istanbul ha aperto un’inchiesta, per verificare se la causa sia da addebitare a un errore umano o a un problema tecnico: di certo, al momento dell’atterraggio, le condizioni climatiche sulla zona erano critiche, con pioggia e vento. A bordo dell’aereo (che al momento dell’impatto ha anche preso fuoco, ma l’incendio è stato subito domato) viaggiavano 183 persone: 177 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio.

Dopo l’incidente lo scalo, che è il secondo per importanza della capitale turca, è stato chiuso al traffico, e tutti i voli in arrivo sono stati dirottati sull’aeoporto principale di Istanbul.