Usa 2020. Trump, “in tre anni sconfitto il declino dell’America” e Nancy Pelosi strappa il discorso

Agenpress – “Abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo sconfitto il declino dell’America e ne abbiamo fatto di nuovo un Paese forte e rispettato nel mondo. E non lasceremo che l’America venga distrutta dal socialismo”.

Così Donald Trump nel discorso sullo stati dell’Unione i cui estratti sono stati diffusi dalla Casa Bianca.

“Abbiamo raggiunto risultati incredibili, e il nostro Paese e’ di nuovo rispettato nel mondo. Il nostro Paese non e’ mai stato cosi’ forte”.

“Stiamo spingendo i nostri alleati della Nato a pagare la loro giusta quota. Abbiamo raccolto da loro oltre 400 miliardi di dollari e il numero di quelli che ora rispettano il loro impegno e più’ che raddoppiato”:

“Non lascerò che il socialismo distrugga l’America, a partire dal suo sistema sanitario. In appena tre anni abbiamo sconfitto il declino dell’America Trump ricorda quindi gli accordi commerciali raggiunti, la messa in sicurezza del confine sud degli Stati Uniti e il lavoro per porre fine alle guerre americane nel Medio Oriente, il boom dell’economia e la realizzazione del muro col Messico. Le promesse mantenute, appunto, di fronte al quale si levano i cori “Usa! Usa!” e “Four more years”, altri quattro anni alla Casa Bianca.

Donald Trump chiede al Congresso di finanziare il programma Artemis, così da assicurare che sia la bandiera americana la prima a essere piantata su Marte.

“Abbiamo fatto il nostro lavoro e mantenuto le nostre promesse sul commercio. La nostra strategia con la Cina ha funzionato ed abbiamo le migliori relazioni di sempre con quel Paese, compreso il presidente Xi Jinping”.

Donald Trump chiude così il suo terzo discorso sullo stato dell’Unione da quando è alla Casa Bianca, lanciando davanti a un Congresso letteralmente spaccato in due la sfida per la sua rielezione. “Ho mantenuto le mie promesse”, rivendica il presidente, in quello che trasforma ben presto in un comizio, infiammando il clima. E la speaker della Camera, Nancy Pelosi, strappa la copia del discorso di Trump.

Pelosi aveva accolto Trump in Aula senza ricorrere alla consueta formula “è un mio onore e privilegio introdurre il presidente degli Stati Uniti” e Trump la snobba evitandole di stringerle la mano all’ingresso in Congresso per il discorso sullo Stato dell’Unione.

E, fatto ancor più clamoroso, Pelosi con un gesto di stizza viene inquadrata mentre strappa la copia del discorso sullo stato dell’Unione che le era appena stata consegnata dal presidente. “L’ho strappata? E’ stata la cosa più cortese, considerando quali potevano essere le alternative”, ha detto ai cronisti, alimentando ulteriormente la tensione.

Solo due i momenti bipartisan della serata: il tributo al leader dell’opposizione venezuelana Juan Guaidò, a sorpresa sul palco degli ospiti non distante dalla first lady Melania, e il commovente conferimento della Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile, a Rush Limbaugh, il popolare conduttore radiofonico e opinionista conservatore che nelle ore precedenti aveva annunciato di avere un cancro in stadio avanzato. La replica al discorso di Trump viene affidata a due donne: la governatrice del Michigan Gretchen Whitmer e la deputata Veronica Escobar.