Coronavirus. La Cina taglia i dazi sull’import di oltre 1.600 beni Usa per 75 mld di dollari

Agenpress – La Cina annuncia il dimezzamento dei dazi sull’import di oltre 1.600 beni Usa per 75 miliardi di dollari, a un mese dalla firma della ‘fase uno’ dell’accordo sul commercio tra Washington e Pechino.

Il taglio dei dazi sarà operativo dalle “13:01 del 14 febbraio”, ha precisato una nota postata sul suo sito il ministero delle Finanze, in cui non è però specificato il fuso orario di riferimento. Le attuali tariffe al 10% e al 5% caleranno, rispettivamente, al 5% e al 2,5%, parte di una mossa che punta a far “avanzare lo sviluppo sano e stabile del commercio tra Cina e Usa”.

La decisione, nel mezzo dell’epidemia del coronavirus e della carenza di alcuni beni primari, interessa i dazi del 5% e del 10% applicati alla lista di beni colpiti a settembre.