Impeachment. Donald Trump assolto. “Una vittoria del Paese”

Agenpress . Il Senato Usa ha assolto Donald Trump sia dall’accusa di abuso di potere che da quella di;ostruzione al Congresso. L’assoluzione sul primo capo di accusa è stata votata con 52 voti a favore e 48 contrari, la seconda 53 contro 47.

“Una vittoria del Paese” così commenta l’assoluzione in quella che torna a definire “la truffa dell’impeachment”. Trump annuncia anche che farà una dichiarazione giovedì dalla Casa Bianca a mezzogiorno ora di Washington (le 18 in Italia).

“L’impeachment del presidente Trump è stato un errore politico colossale da parte dei democratici”: lo ha detto il leader della maggioranza repubblicana in Senato Mitch McConnell.

“Avendo il Senato processato Donald John Trump, presidente degli Stati Uniti, per i due articoli di impeachment presentati contro di lui dalla Camera dei rappresentanti, e non avendolo i due terzi dei senatori presenti trovato colpevole delle accuse, viene ordinato e stabilito che Trump è assolto dalle accuse”, ha dichiarato il presidente della Corte suprema John Roberts al termine del voto.

Nella sua prima reazione dopo l’assoluzione, Trump ha postato su Twitter una falsa copertina di Time con le immagini del logo della sua campagna ‘Trump 2024’, ‘Trump 2028’….’Trump 2056’…e ancora e ancora, fino a ‘4EVA’, Trump forever, Trump per sempre. “Domani a mezzogiorno alla Casa Bianca farò una dichiarazione pubblica per discutere della vittoria del nostro Paese sulla bufala dell’impeachment” ha annunciato poi il presidente Usa.

In una nota della Casa Bianca si legge che “il presidente è soddisfatto di mettersi alle spalle questo ultimo capitolo del vergognoso comportamento dei democratici e non vede l’ora di continuare il suo lavoro per conto del popolo americano nel 2020 e oltre”.

“Oggi il tentativo di impeachment fasullo inventato dai democratici si è concluso con una totale rivincita e con l’assoluzione del presidente Donald Trump” è scritto nella nota nella quale si ricorda: “Come abbiamo sempre detto, non è colpevole. Il Senato ha votato per respingere gli articoli infondati di impeachment e solo gli oppositori politici del presidente, tutti i democratici ed un candidato presidenziale repubblicano fallito (Mitt Romney), hanno votato per questi articoli di impeachment fabbricati”.