Lodi. Deraglia treno alta velocità, morti i due macchinisti, 27 i feriti

Agenpress – Il deragliamento del treno ad alta velocità Frecciarossa di Trenitalia, partito da Milano e diretto a Salerno è avvenuto nel comune di Ospedaletto Lodigiano, nei pressi del casello A1, in zona cascina Griona. Sembra che la motrice del Frecciarossa si sia staccata dal resto del treno, avrebbe urtato un carrello merci sui binari e – dopo aver percorso trecento o quattrocento metri fuori dalle rotaie, si sarebbe schiantata su un casotto delle Ferrovie dello Stato. Carrozza 1 ribaltata.

Al momento le vittime accertate sono i due macchinisti, intorno ai 30 anni. Ventisette persone in tutto, tra passeggeri e personale, sono rimaste ferite anche se non in modo grave: 25 sono in codice verde e 2 in giallo, portati nei diversi ospedali della zona.

L’unico ferito in condizioni più gravi è un pulitore delle ferrovie, quelli che si trovano generalmente a bordo dei treni Av a disposizione dei passeggeri. L’uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine sul posto, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Anche le due vittime accertate, al momento, sono personale delle ferrovie.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, come si vede dalle fotografie diffuse dalla polizia, per estrarre i passeggeri dalle lamiere. Alle 7,30 i vigili del fuoco avevano comunicato il primo decesso, ma si segnalava anche una persona dispersa: in seguito si è appreso purtroppo della seconda vittima. Tra i feriti, l’unico in condizioni gravi (ma non in pericolo di vita, avrebbe riportato fratture multiple a un arto) è un pulitore delle ferrovie. A bordo del convoglio c’erano soltanto 28 passeggeri (più il personale di bordo di Trenitalia). “Abbiamo registrato questo sviamento del treno. Il bilancio è di due deceduti, i macchinisti, due codici gialli e 25 codici verdi”, ha detto Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile,