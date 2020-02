Siria. Raid israeliani. Uccisi 12 combattenti filo-iraniani

Agenpress – Attacchi aerei israeliani hanno ucciso nella notte 12 combattenti filo-iraniani vicino a Damasco e nel sud della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Sia combattenti siriani sia stranieri sono stati uccisi negli attacchi.

In precedenza, l’agenzia governativa siriana Sana aveva riferito di diversi raid missilistici compiuti poco prima della mezzanotte locale (le 23 in Italia) dal “nemico” Israele in una zona a sud di Damasco. Nel bombardamento, secondo la Sana, sono stati feriti otto militari governativi e ci sono stati non meglio precisati danni materiali. L’Osservatorio dal canto suo riferisce che sono stati colpiti depositi di armi appartenenti agli alleati iraniani in Siria. Si tratta del secondo attacco attribuito a Israele in Siria in meno di un mese.