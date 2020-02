Trump: “La speaker della Camera Nancy Pelosi è una persona orribile, cattiva”

Agenpress. “Una vergogna. Una grande ingiustizia per tre anni portata avanti da gente bugiarda. Non so se un altro presidente sarebbe riuscito a superare questa situazione”.

E’ quanto dichiara Donald Trump nel discorso alla nazione in tv dalla Casa Bianca dopo la sua assoluzione dalle accuse che lo avevano portato all’impeachment.

“Ho attraversato l’inferno senza aver fatto nulla di male nella mia vita”. E poi ha sottolineato che oggi è una “festa”, non un “discorso”. Infine ha affermato “La speaker della Camera Nancy Pelosi “è una persona orribile, cattiva”.