4^ Edizione Talent 4 Traction: scopri il digital che c’è in te

Agenpress -Sei un amante del digital marketing? Desideri diventare un professionista del settore? Partecipa alla 4° edizione della digital challenge Talent 4 Traction e dimostra di essere un esperto nel digital marketing per entrare in Traction, società leader nel Digital Marketing in forte crescita! Traction è una realtà unica sul territorio nazionale: un progetto innovativo fondato da esperti che hanno deciso di mettere le loro capacità a servizio delle PMI e delle loro iniziative imprenditoriali.

Assumere nuovi talenti del digital marketing: è questo l’obiettivo della challenge che, in modo creativo e originale, cerca giovani esperti desiderosi di entrare a far parte del team. La 4° edizione – prevista per il 19 febbraio dalle ore 14:30 alle 19:00 presso ImpactHub – vedrà i candidati impegnati in 2 test su attività di acquisizione e conversione clienti alla fine dei quali avverrà la valutazione.

I candidati dovranno utilizzare creatività e strumenti digitali per impressionare e convincere la giuria. Le iscrizioni sono aperte e, per partecipare, basta inviare una mail a info@tractionmanagement.it: c’è tempo fino al 17 febbraio.

“Il problema con il marketing è che spesso si tratta di una scienza imprecisa – spiega Pier Francesco Geraci CEO & Traction Manager – è quindi difficile dire chi ha ragione. Solo i numeri alla fine parlano per tutti. Con questi principi, in Traction, ci ispiriamo a fare del digital marketing una scienza più strutturata, che con metodologie e strumenti appositamente creati possa diventare sempre più efficiente e professionale e, soprattutto, accessibile solo a chi dimostra talento”

“Aver vinto la scorsa edizione di Talent4Traction – racconta Bruno Quadrelli, ora Traction Expert – ti dà l’opportunità di lavorare all’interno di un network stimolante, fatto di professionisti del settore e soprattutto ti permette di acquisire le competenze necessarie per lavorare nel digital marketing”

Il lancio della nuova Digital Challenge arriva in concomitanza con il lancio del nuovo sito di Traction, ricco di contenuti, totalmente rinnovato nella grafica e con nuovi servizi.