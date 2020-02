Bit 2020 e innovazione con il “turismo umanitario”. L’ Aperiviaggi “Voucher ” presenta l’iniziativa “Parto & Porto“ di Anna Di Maria

Un opportunità unica per gli operatori del settore: promuovere l’innovativo modello di “turismo umanitario”

Agenpress – Lunedì 10 febbraio 2020, dalle ore 19.30, presso la location dello Spazio Eventi 55 Fifty Five, sito a Milano, in via Piero della Francesca, il mondo del turismo sarà al centro dell’interesse mediatico. Per l’occasione sarà organizzato un Super “Aperiviaggi“ con una ricca degustazione di prodotti enogastronomici a cui prenderanno parte Tour Operator, Istituzioni, strutture private, artisti e l’indotto dell’industria del Turismo.

Sarà presentato l’innovativo progetto per un modello di turismo umanitario dal titolo “Parto & Porto“, ideato dall’imprenditrice Anna Di Maria, titolare , dal 2001, del Tour Operator Ventisetteviaggi di Progetto Viaggi & Marketing Srl,

Il progetto “Parto & Porto” si prefigge l’obiettivo di sostenere progetti umanitari attraverso un turismo responsabile. La finalità del progetto, infatti, è quello coinvolgere sia chi ama viaggiare per vacanza (turismo leisure), sia le Aziende che sviluppano i propri business (business travel).

L’occasione sarà utile anche alle Associazioni che hanno scopi umanitari le quali potranno trarne opportunità ed essere beneficiarie di tale iniziativa che sarà ampiamente illustrata dalla stessa ideatrice Anna di Maria. Famosi personaggi dell’arte, della cultura dello spettacolo, dello sport e della comunicazione, prenderanno parte all’evento nel quale si potrà respirare la reale atmosfera rilassante e vacanziera. Si darà vita allo splendido happening con la presenza delle telecamere del programma televisivo nazionale ed internazionale “Voucher” , condotto dal noto volto televisivo Paky Arcella.

Ritorna, difatti, l’appuntamento televisivo che si propone di offrire ai telespettatori un ampia vetrina sul turismo attraverso interessanti spunti ed occasioni d’incontro tra operatori turistici ed appassionati di viaggi.

In occasione della stagione televisiva, interverranno vari ospiti, tra i quali si annoverano Ambasciatori, Consoli ed Enti del Turismo di vari paesi e l’Associazione “Gioventù dei Diritti Umani“. Saranno fornite anticipazioni su nuove destinazioni, villaggi e tendenze attraverso i diretti interlocutori e tutto ciò avrà un ampio risalto nel programma televisivo “Voucher – Il Turismo in Onda“, che ha lo scopo , inoltre, di valorizzare tutte le varie forme di turismo: enogastronomico, culturale, religioso, benessere, artistico, sportivo, business travel ed altro.

Durante l’Aperiviaggi, inoltre, vi sarà la presenza di alcuni esponenti di MSC Crociere che proporranno le loro novità, nonché la consueta “Voucher Cruise”, la rivista interattiva animata dalla realtà aumentata “Effetto Benessere”, la rivista “Golf People“, la scuola di Danza Classica “No Under 40” di Alina Quintana.

Parteciperà alla serata la giornalista internazionale Nadia Lahhan, il Console della Palestina Hany Gaber, il Dottor Massimo Mazza della Società Tois, rilevante operatore del settore, l’artista Emanuela Mari , Neyda Garcia, Direttrice dell’Ente del Turismo della Repubblica Dominicana e Norberto Namir della Freemobilty

Intrattenimento musicale con la “serata caprese” del maestro Pasquale Sessa e la cantante Carolina Ferrara.

Durante l’evento, inoltre, si terranno le riprese del programma televisivo “Voucher “, che sarà trasmesso su Canale Italia (canale 84 del digitale terrestre nazionale) e su TeleMilano/TeleMilano Streaming , Telespazio , Shop 24 ) e su tante altre reti televisive, sia sul digitale terrestre, sia sul satellitare.