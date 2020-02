Prescrizione. Accordo M5s-Pd-Leu. Blocco dopo due condanne, in primo grado e in appello

Agenpress – La mediazione che alla fine ha trovato d’ accordo tre partiti su quattro (Pd, M5S e Leu), sulla quale Bonafede ha ceduto è quella proposta dal deputato di Leu Federico Conte. Che di fatto mantiene il blocco della decorrenza della prescrizione solo per gli imputati condannati sia in primo che in secondo grado. Da introdurre subito: se possibile già nel decreto Milleproroghe o con un altro provvedimento d’ urgenza. In modo da sminare le contromosse di renziani e opposizione.

Già con il primo “lodo Conte” si era deciso di interrompere il calcolo del tempo entro il quale un reato decade per i soli condannati in primo grado, mantenendo per gli assolti il vecchio regime. Il passo successivo è il “lodo Conte bis”, stavolta dal nome del responsabile Giustizia di Leu, che prevede un’ ulteriore distinzione.

Se un imputato condannato in primo grado viene assolto in secondo, avrà indietro il tempo che è stato congelato in precedenza. In pratica, se con la sentenza di condanna in primo grado il tempo si ferma, quello stesso tempo viene restituito all’imputato in caso di sentenza di assoluzione in appello. In questo caso, non solo i termini per la prescrizione riprendono a decorrere, ma all’imputato viene reso il termine trascorso – e bloccato – tra la sentenza di primo grado di condanna e la sentenza di secondo grado di assoluzione. Per gli assolti in primo grado rimane la sospensione di due anni.