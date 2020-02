Prescrizione. Bonafede, “non accetto nessun tipo di provocazione. Ipotesi decreto legge”

Agenpress – “Vengo accusato di rigidità di muro contro muro: al tavolo abbiamo lavorato, lo dico tranquillamente, ci siamo confrontati, c’è stato un coinvolgimento di tutte le forze politiche, compresa ovviamente Italia Viva”.

Lo ha detto Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, parlando delle frizioni nella maggioranza di governo in merito al lodo Conte-bis sulla prescrizione.

“Non accetto nessun tipo di provocazione, non credo che sia giusto nei confronti dei cittadini italiani: confrontiamoci sui temi, e prendiamo atto che quando ci sono le divergenze e si sta in una maggioranza si cerca anche di venirsi incontro, e si cerca di trovare una soluzione”.

Per Bonafede, “chiaramente poi c’è stata questa divergenza finale che io rispetto, a differenza dei toni usati dagli altri che sono palesemente finalizzati a creare una rissa intorno a questo tema”.

“Su certe cose – ha aggiunto Bonafede – chiaramente ci sarà sempre qualcuno che non sarà contento, però se cominciamo a dire ‘ma io ho i voti in Parlamento’, anche il Movimento 5 Stelle ha i voti in Parlamento, come il Pd e come Leu, non è che ogni volta possiamo far valere un diritto di veto, è questo che secondo me è sbagliato. Dopodiché io rispetto le opinioni di tutti: ripeto, mi dispiace che i toni vengono alzati, perché i cittadini italiani non hanno bisogno di risse politiche, e io continuo ad essere aperto al confronto”.

“Stiamo riflettendo su diverse ipotesi” sullo strumento con cui approvare il lodo Conte-bis sulla prescrizione, “tra cui il decreto legge”, ha aggiunto, spiegando che il lodo Conte-bis non è perfezionabile? “C’è il Parlamento che è sovrano e ci sono ancora i passaggi parlamentari, però diciamo che abbiamo fatto otto vertici, ora si va in Cdm su quel testo, poi chiaramente, a seconda di come si deciderà di portare il Conte-bis, allora a quel punto il Parlamento avrà la possibilità di esprimersi”.

“Devo dire che riconosco – ha proseguito Bonafede – e mi fa piacere farlo, grande lealtà, grande correttezza, grande senso di responsabilità da parte del Partito Democratico e di Leu, perché governare un Paese quando si è in quattro forze politiche, vuol dire anche venirsi incontro. Voi sapete che il Conte-bis non è la mia proposta originaria, la mia proposta originaria che oggi è legge è un’altra. Però nel momento in cui mi trovo al governo, e sono ministro di un governo con tante forze politiche, chiaramente so che devo cercare una sintesi”.