Prescrizione. Penalisti, se rimane sospesa in 1° grado, Appello anche dopo 10 anni

Agenpress – “Se la prescrizione continua a essere sospesa dopo la condanna in primo grado il Lodo Conte non risolve il danno più grave: la fissazione dell’appello resta in balia del tempo, potrebbe arrivare anche dopo 10 anni, non essendoci il rischio della prescrizione”.

Lo dice il presidente dell’Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza. “Per come è stato presentato il nuovo Lodo Conte non evita la conseguenza più devastante della riforma Bonafede: cioè che il condannato resti in attesa della fissazione del processo di appello per un tempo indefinito”. Per questo “confidiamo nella tenuta della posizione di Italia Viva”.

“Restiamo in attesa di un testo ma i segnali sono allarmanti” , dice ancora Caiazza che giudica poi “oscura” la norma, concordata nel vertice di maggioranza di ieri, che in caso di assoluzione in appello dopo la condanna in primo grado riattiva la decorrenza della prescrizione con effetto retroattivo. “Se l’imputato viene assolto, che interesse ha a recuperare la prescrizione? per farsene cosa?”