Prescrizione. Renzi, danni devastanti per gli avvocati. Faraone, Conte populista

Agenpress – “Tra coronavirus, Frecciarossa e crollo del Pil insistono sulla prescrizione. L’accordo di ieri Pd-5s produce “danni devastanti” per gli avvocati. Non capisco perchè insistano a dire no al lodo Annibali. Forse perché loro non amano essere definiti garantisti. Noi invece sì”.

Lo scrive su twitter Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al quale si aggiunge il presidente dei Senatori Davide Faraone, “chi mette giustizialismo e garantismo sullo stesso piano è un populista. Conte è un populista, culturalmente lontano anni luce da noi, degno leader del nascente partito unico Pd/M5S. Noi invece sappiamo bene da che parte stare, orgogliosamente garantisti senza se e senza ma”.