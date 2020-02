Pubblico e Privato con Re Mind e Fpc

La Parola a: Paccione, Tizzoni, Ledda, Piras, Cerritelli, Colucci, Mencarelli, Di Virgilio e Savarese

Agenpress. Marco Paccione, capo segreteria Sottosegretario Mibac Bonaccorsi, ha espresso nel corso dello conferenza Re Mind e Fpc “l’importanza del patrimonio storico-artistico per la creazione rapporto sinergico tra settore pubblico e settore privato, in relazione ai nuovi sviluppi del turismo di matrice italiana.

Gli sviluppi in questione sono e devono essere orientati rispondendo alle esigenze mondiali contemporanee, quali per esempio la sostenibilità economico-ambientale.

Bisogna quindi puntare al miglioramento qualitativo generale delle politiche in questo campo, nonché all’estensione di queste stesse alle aree territoriali per ora ai margini dello sviluppo dei grandi centri urbani.”

Nel corso della discussione promossa da Re Mind e Fpc prende la parola Elisabetta Tizzoni, cofondatrice dell’associazione Musica a Margutta “Si parla di promozione, di crescita, di rigenerazione urbana. Alla base di questo, per fare tutto ciò è indispensabile mettere al primo posto come argomento di dibattito l’accoglienza. Accoglienza verso i cittadinie anche a livello internazionale, con un linguaggio idoneo per entrambe le parti. La mia associazione ha sede in una delle vie più iconiche di Roma da un punto di vista artistico, culturale, musicale.

Via Margutta è la via degli artisti, una delle vie della Capitale più note per il suo fermento artistico e bisogna valorizzare questo patrimonio, date le possibilità anche da un punto di vista immobiliare che offre, investimenti indubbiamente vincenti per la capitale”.

Ha poi proseguito Tizzoni “alla base però di questo impegno, deve esserci una conoscenza. Conoscere il proprio patrimonio, conoscere il proprio pubblico. La conoscenza è la base per poter comunicare al meglio i valori. Per rendere fruibili i valori. Heritage, cioè patrimonio artistico, ma anche Heritage nel senso di identità culturale. La nostra storia è importante e Roma ha una grandissima storia alle spalle. Conoscerla e saperla comunicare (e valorizzare) è indispensabile e le attività artistiche (musicali, performative, ecc) sono uno strumento efficace per codificare dei sistemi di sinergie e di potenzialità, da poter sfruttare poi in altri ambiti che sono altri, come all’interno di aziende.

Arte in funzione di un lavoro collettivo, per la produttività”.

Il presidente Nabui -Societá Benefit Salvatore Ledda ha fatto invece presente agli interlocutori presenti al think tank Re Mind e Fpc “l’importante divario esistente tra le diverse parti del paese, affermando come questo possa essere risolto, in un’ottica interconnessa tra settore infrastrutturale, turistico e culturale, attraverso la focalizzazione su un elemento emblematico per il territorio: la comunità”.

Ha proseguito poi Ledda, che vanta esperienze di amministratore locale oltre a quelle attuali manageriali “attraverso una pianificazione “smart” e una maggiore consapevolezza dell’appartenenza a una comunità delle popolazioni locali, le differenze di valori, culturali ed economiche, possono essere ridotte, se non addirittura azzerate.In questo quadro la rigenerazione urbana deve porre le proprie basi sul rafforzamento del senso comunitario generale e locale , attivandosi pienamente nel campo dell’infrastrutture materiali, elemento imprenscindibile per una qualsiasi forma di sviluppo che intenda guardare al futuro.

Denise Piras (assessore alla valorizzazione del territorio di Villaputzu con Deleghe a: Ambiente, Cultura, Istruzione, Sport e Turismo) ha ribadito nel corso del suo intervento al think tank Re Mind e Fpc “l’importanza della sinergia fra attività pubblica e iniziativa privata, presentando in questo senso svariati esempi di progetti frutto di una collaborazione dei due settori, portati avanti nel territorio di sua competenza. L’amministrazione pubblica può e deve stimolare il privato, pur conservando, in determinati progetti, l’indicazione delle direttive fondamentali.”

È poi intervenuto Marco Cerritelli (Chiomenti/Re Mind per l’infrastrutture e lo Sport) dichiarando nel corso del think tank la scarsità esistente in termini di investimenti e di tempo riguardo alle procedure edili fondamentali.

“Il vero punto è la mancanza di attrattiva dal punto di vista procedurale per gli investitori privati, mancanza che” – secondo Cerritelli –“deve essere sanata dall’azione del legislatore nazionale portando inoltre avanti il delicato tema dello sviluppo sostenibile-ambientale, inteso anche e soprattutto nell’accezione di <<corretto percorso nella progettazione di idee. In tale ottica siamo disponibili come Re Mind a mettere a disposizione le competenze per approfondire i temi frutto del confronti nati nei think tank>>“.

Nella sua relazione Vittorio Colucci, Gen. a.r Consigliere Delegato Re Mind per le Infrastrutture e la Difesa, ha evidenziato come nel consolidamento del rapporto tra pubblico e privato nell’area delle infrastrutture sia fondamentale un impegno costante, portato avanti nel massimo della serietà.

In questo senso, vi è il bisogno di puntare principalmente alla realizzazione di progetti concretamente realizzabili e di una compartecipazione tra iniziativa pubblica e privata.Questa risulta fondamentale per “l’arricchimento dell’ideazione progettuale di importanti contenuti di proposta e per una maggiore certezza nell’effettiva messa in atto dei programmi infrastrutturali, grazie, ovviamente, alla disponibilità dei capitali privati.”

Ha proseguito poi il consigliere della Corte dei Conti Franco Mencarelli, affermando in una visione, da egli stesso definita “pessimistica”, che “un miglioramento sostanziale nel settore immobiliare e infrastrutturale, può provenire solo da una risoluzione della questione, talvolta presente, della mala interpretazione delle norme da parte della pubblica amministrazione. Sono comunque fiducioso che i temi virtuso oggi raccontati possano man mano diventare prevalenti”.

Ha preso quindi la parola Alessandro Di Virgilio, direttore Insurance Area Appalti, sottolineando il divario esistente in termini di visione tra piccole e grandi amministrazioni, come anche l’importanza del rilancio del settore infrastrutturale in questo senso, ma avendo fiducia che in contesti come questi think tank si possano trovare le rispettive adeguate soluzioni”.

A margine del think tank promosso da Re Mind e Fpc ha preso la parola il sindaco di Ardea Mario Savarese che ha fatto presente che “il Comune di Ardea versa in una situazione economica precaria, tanto che a dicembre 2017 si è dovuto dichiarare il dissesto, ma Ardea, più antica di Roma, ha anche un grosso potenziale costituito dai siti archeologici, dal patrimonio paesaggistico e da 9 km di costa. Le potenzialità turistiche di Ardea sono enormi basti pensare che i 52mila abitanti divengono quasi 150mila nel periodo estivo. Tuttavia il lavoro da fare è tanto. L’attuale amministrazione ha già posto in essere strategie volte a valorizzare tale patrimonio.

⁃ È stata chiesta in Regione la modifica all’art. 25 del Piano regolatore allo scopo di impedire l’installazione di inceneritori;

⁃ è stata approvata in Consiglio Comunale una delibera di istituzione di un monumento naturale su una zona ben definita che comprende il sito archeologico Castrum Inui e arriva sino al mare dove nidificano abitualmente due specie protette;

⁃ è in discussione con la Regione un progetto di realizzazione di un porto turistico con le infrastrutture e servizi annessi;

⁃ è in itinere un progetto di rivalutazione del litorale che prevede, fra l’altro, l’abbattimento di diverse costruzioni abusive”. Ha, infine, concluso il sindaco Savarese “la necessità è quella di implementare infrastrutture e realizzare strutture ricettive tali da poter consentire l’inserimento di Ardea in un circuito turistico più ampio”.