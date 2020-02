Spallanzani. In Italia non circola il virus. Ragazzo italiano contagiato in vacanza a Wuhan

Agenpress – “Non si rappresentano casi acquisiti sul territorio nazionale: in Italia non c’è circolazione locale del virus”. Lo ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, durante una conferenza.

“Abbiamo importato un soggetto che ha sviluppato i sintomi dopo il ritorno in Italia e ha avuto pochissimi contatti” ha aggiunto. “I colleghi della Cecchignola stanno tracciando tutti i contatti” che l’italiano ora ricoverato allo Spallanzani ha avuto.

Il ragazzo italiano contagiato dal coronavirus, originario del Reggiano, ha 29 anni e fa il ricercatore negli Stati Uniti, si trovava in Cina a Wuhan per una vacanza in occasione del Capodanno cinese, insieme alla sua fidanzata, una ragazza cinese della zona. Il giovane sarebbe stato in Cina per un breve periodo prima di essere rimpatriato insieme agli altri italiani. La famiglia del ragazzo da questa mattina, dopo aver scambiato alcune parole col sindaco di Luzzara, si è chiusa nel silenzio.