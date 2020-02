Tecnologia. E-commerce conferma espansione nel 2019: è il futuro per le imprese

Agenpress. Il trend del commercio online in Italia è in continua crescita, come dimostra l’ultima rilevazione Istat, secondo la quale l’e-commerce nel 2019 registra un incremento del 18,4%, in accelerazione rispetto alla crescita registrata nel 2018.

Un esempio virtuoso realizzato da Prismi Spa, società modenese leader nazionale nel web e digital marketing, quotata sul mercato AIM Italia, è l’ingresso nel mondo digitale di Blondi Gioielli, realtà imprenditoriale attiva da oltre 123 anni, presente con 4 negozi tra Modena e Carpi. Un’azienda storica, entrata nel circuito online attraverso la creazione di una piattaforma e-commerce, con contenuti realizzati da un copywriter, ottimizzati con logiche SEO e valorizzati mediante campagne media e social advertising.

“Si tratta di un vero business – afferma Alessandro Reggiani, Presidente e Amministratore Delegato di Prismi Spa – molte aziende sono impegnate nel restyling della propria immagine sul web. Il mercato digitale è in continua evoluzione – sottolinea Reggiani – e offre straordinarie opportunità agli imprenditori, che devono saperne cogliere i vantaggi. L’onda digitale non solo è inevitabile, ma è in grado di offrire grandi benefici al business”.

“Prismi ci ha permesso di rendere concrete tutte quelle attività spesso descritte in modo complicato, traducendole in un aumento delle vendite” dichiara Rossella Sartori, Responsabile Marketing di Blondi Gioielli, che aggiunge: “Grazie all’e-commerce confrontando i giorni di promozione relativi al ‘black Friday’ le vendite sono risultate superiori del + 4.789,86%, mentre il numero di transazioni è cresciuto del + 3.887,50% e il valore medio degli ordini è stato del + 22,63%”.