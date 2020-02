Treno deragliato. L’opinione di Roberto Napoletano. L’errore umano e l’errore capitale di chi non lo mette sotto controllo

Agenpress – Che cosa significa è stato un errore umano? Vuole, forse, dire che la sicurezza di treni che viaggiano a trecento chilometri l’ora è legata alla diligenza dell’operaio manutentore? Come dire: è successo (2 morti, 31 feriti) perché era stanco?

Ha sbagliato un movimento? È stato montato male uno scambio o è stato montato addirittura al contrario? Oppure, peggio, si articola la spiegazione tecnica: l’uomo non ha completato il lavoro sul deviatoio, ha dimenticato qualche morsetto; di conseguenza, il treno ha trovato la via ostruita e è uscito dai binari.

Abbiate pazienza: liquidiamo il tema della sicurezza con l’errore umano di uno che non sa fare il suo mestiere e non ci viene in mente che ci dovrebbe essere almeno uno che controlla se l’altro fa il suo mestiere? Che dite, penso al gestore della rete ferroviaria, penso a chi fa il pieno di utili con il Frecciarossa, non vi è mai venuto in mente di mettere in funzione non uno ma cinquanta robot o cinquanta droni che rilevano tutto quello che avviene sui binari, che segnalano il rischio dell’errore umano in tempo reale?

Rete ferroviaria italiana e Ferrovie dello Stato, stiamo scherzando o facciamo sul serio? Vogliamo dire che tutti i mega utili che incassate e, in parte, dissipate (alla voce FS) andando a prendere in giro per il mondo la gestione delle reti ferroviarie che non rendono e dalle quali gli altri scappano, vi costringono a chiudere il borsellino della sicurezza? Diciamo, è vero: c’è stato un errore umano di uno che non ha chiuso il deviatoio.

Diciamo, però, che di errore umano ce ne è stato un altro (infinitamente più grave) di chi non ha pensato a organizzare una rete di controlli di alta tecnologia che vigila sull’errore umano non possibile ma certo. Anzi sui mille errori umani possibili. Potremmo dire che è un errore (capitale) simile a quello che consente a capi-azienda di operatori economici di mercato, interamente controllati dallo Stato, di tagliare l’Italia in due. Garantire un treno ogni venti minuti tra Milano e Torino e zero assoluto da Napoli a Bari o da Napoli a Reggio Calabria/Palermo. In questo caso, per la verità, prima ancora dell’errore, ci sono la vergogna civile e economica della politica.

Perché a fermare gli investimenti a Firenze, con l’eccezione di Napoli, sono i manager di oggi e quelli di prima e quelli di prima di quelli di prima. Il principale responsabile di tutto ciò è la politica che serve in modo miope il potere dominante e toglie il futuro all’Italia.

Oggi sotto accusa, sul tema vitale della sicurezza, ci sono le stesse persone che non sviluppano la rete ferroviaria lì dove serve e che dimostrano carenza progettuale e gestionale. Nessuno di questi signori può oggi dire io non c’entro niente perché lui è pagato per organizzare l’esistente e immaginare il futuro. A questo servono i manager non per andare ai convegni.

