Usa. Trump. “Ucciso Qasim al-Raymi, leader di al-Qaeda in Yemen”

Agenpress – “Per ordine del presidente gli Usa hanno concluso un’operazione antiterrorista nello Yemen che ha elimitato il leader di al-Qaeda Qasim al-Raymi”.

E’ quanto si legge in un comunicato della Casa Bianca. al-Raymi era in cima alla lista dei terroristi più pericolosi e su cui pendeva una taglia da 10 milioni di dollari. Al Raymi, 41 anni, era il vice del capo di Al-Qaida Ayman al-Zawahiri.

Nato in Yemen e addestrato nei campi di al-Qaeda in Afghanistan, al Raymi era stato in carcere per cinque anni con l’accusa di aver pianificato l’uccisione dell’ambasciatore americano nel Paese. Uscito dal carcere, un anno dopo l’arresto, aveva iniziato ad assumere potere all’interno di al Qaeda e nel 2009 era apparso in un video insieme ad altri tre jihadisti per rilanciare l’immagine del gruppo.

Il dipartimento di Stato americano aveva posto sulla sua testa una taglia di 5 milioni di dollari per chi avesse fornito informazioni utili alla sua cattura e di 10 milioni di dollari a chi avesse favorito la sua eliminazione fisica come sospetto per l’attentato contro l’ambasciata di Washington a Sanaa nel 2008.