L’opinione di Roberto Napoletano. Progetto Italia, ultima chiamata

Agenpress. Il Paese è piatto. Non ha una sola impresa nel futuro. Nulla di nulla di nulla nei campi nuovi. Abbiamo molte buone imprese che hanno un’ottima gestione aziendale e fanno buona innovazione. Le migliori sono nei territori emiliano-romagnoli e nel bergamasco-bresciano, ma siamo sempre lì in prima fila tra i contoterzisti o i subfornitori di qualità.

Non siamo noi la testa nel mondo come ai tempi della Montedison nella chimica di base o della Olivetti per l’informatica, la Stet nelle telecomunicazioni e molto altro. Diciamo ancora la nostra grazie a Eni, Enel, Terna, Leonardo, quello che è sopravvissuto dell’ex Iri, ma se non usciamo in fretta dallo schema di sviluppo che abbiamo adottato negli ultimi venti anni ci autocondanniamo alla terza recessione. Se continuiamo a parlare ogni giorno di prescrizione possiamo dire di essere sulla buona strada. Se continuiamo a riempirci la bocca di industria 4.0 e catena di valori di sicuro diciamo cose sensate, ma dobbiamo avere la consapevolezza che ci stiamo occupando del galleggiamento del Paese. Ne teniamo in superficie ancora per un po’ una parte, lasciamo affondare subito l’altra, e poniamo le premesse perché da fanalino di coda dell’Europa tutte e due le parti dell’Italia si ricongiungano sott’acqua di qui a qualche anno.

Stiamo più o meno consapevolmente portando il Paese sotto la linea di galleggiamento. Prima che la giornata finisca, come ci ricorda Ivana Giannone che sa fare di conto, il Sud avrà perso 170 milioni di trasferimenti pubblici dovuti. A fine mese saranno 5,2 miliardi. A tanto ammontano gli sgocciolamenti che il tubo della Spesa Storica che perde da anni sottrae ogni trenta giorni alle regioni meridionali. Sono 62,3 miliardi di spesa sociale e di investimenti in infrastrutture, come certifica il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), che ogni anno dovrebbero andare al Sud e vanno invece a foraggiare la spesa clientelare dei carrozzoni regionali del Nord.

