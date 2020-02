Renzi: “Conte dica se vuole cacciarci. Noi non votiamo il pasticcio prescrizione”

I nostri tre al governo fanno un grande lavoro. Per noi devono andare avanti. Se invece il Pd ha voglia di occupare anche questi altri tre scranni glieli lasciamo domattina. Per noi i principi valgono più delle poltrone. Noi non vogliamo far dimettere nessuno, vogliamo lavorare.

Ma se per fare il ministro dobbiamo rimangiare secoli di civiltà giuridica si sappia che non abbiamo problemi a fare un passo indietro. Decida Conte: se vuole cacciarci, basta dirlo. Se vuole tenerci, lavoriamo. Nell`uno e nell`altro caso noi non votiamo il pasticcio prescrizione: le idee vengono prima delle poltrone”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il fondatore di Italia Viva Matto Renzi.