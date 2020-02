Russia: impressionanti immagini di un Boeing 737 costretto ad atterrare senza carrello- Video

Agenpress. Un aereo della compagnia russa UTair, con 94 persone a bordo, è atterrato sulla pista di un aeroporto nel nord della Russia questa domenica 9 febbraio, senza causare feriti.

Alcune immagini pubblicate sul social network e Twitter mostrano il Boeing 737, proveniente da Mosca, sdraiato a pancia in giù sull’asfalto innevato dell’aeroporto della città di Usinsinsk.

I 94 passeggeri sono stati evacuati. La causa: venti particolarmente instabili e violenti che hanno costretto l’aereo ad atterrare senza carrello. Raffiche così potenti che avrebbero “rotto” le ruote del carrello della macchina. Risultato, l’aereo di linea è atterrato sulla coda.

“L’aereo è riuscito a rimanere in pista fino a quando non si è fermato completamente grazie alla velocità e alla grande professionalità dell’equipaggio”, ha dichiarato la compagnia russa UTair in un comunicato stampa.

Giovanni D’Agata