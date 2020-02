Stella di David su porta, Zangrillo (FI): attacco a Marcello Segre ignobile e vile

Agenpress. “La stella di David disegnata alla porta di Marcello Segre è un gesto vile e ignobile che va perseguito in modo fermo e deciso. Siamo in un momento storico molto delicato dove purtroppo abbiamo un forte analfabetismo storico accompagnato da un odio e rancore verso il prossimo diffuso.

Ecco allora che in un contesto del genere, fatti come questi sono da considerare gravissimi e vanno estirpati al loro nascere, rintracciando e punendo i colpevoli, e sostenendo ancora con più convinzione la diffusione tra i nostri figli della memoria e del ricordo delle degenerazioni di cui ha saputo macchiarsi nei secoli scorsi il genere umano. Altrimenti il rischio è che quanto subito da Marcello Segre oggi, così come sempre in Piemonte a Casale l’imbrattamento del monumento per i martiri delle Foibe, si faccia largo nell’indifferenza generale e che il germe dell’odio cresca e si diffonda generando nuovi orrori”.

Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.