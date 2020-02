A Norma Cossetto, stuprata ed uccisa dai comunisti nel 1943

Agenpress – (Nella Giornata del Ricordo e a cento anni dalla nascita, massacrata dai comunisti 17 maggio 1920, Visinada, Croazia, violentata, infoibata dai comunisti e morta 1943, Antignana, Croazia).

di Pierfranco Bruni

A Norma

Non perché fosti soltanto donna

Non furono loro a spingerti

nelle gole di terra e di roccia

Non furono loro a violentarti

sino a strapparti la carne

dal sangue

Non furono loro ad ucciderti

con la dolcezza della violenza.

Non fosti soltanto donna.

La tua colpa fu di essere Italiana!

No. I comunisti sono popolo

civiltà progresso il Sole

dell’Avvenire

Loro non uccidono

non sparano

non massacrano

Siamo stati noi

Noi che ci siamo distratti

che abbiamo dimenticato

che abbiamo perdonato

che ci siamo illusi

che abbiamo rinnegato.

Loro no. Loro che comunisti

lo erano lo sono lo saranno

e democratici si son dati

il nome.

A te Norma

il canto degli dei resterà

sempre un pianto di vento

nel grido delle foibe.