Coronavirus. Borrelli, teniamo alta la guardia, priorità riportare a casa il 17enne italiano

Agenpress – “Dal punto visto epidemiologico, e guardando i dati dell’Oms il virus cresce ma il livello sta diventando stazionario. Ma, ripeto, noi teniamo alta la guardia. La situazione è sotto controllo ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia”.

Lo dice il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando anche di Niccolò Cicogna, lo studente 17enne ancora bloccato a Wuhan: “Riportarlo a casa è una priorità”, dice, “nelle prossime ore partirà un volo dell’Aeronautica militare per andare a prendere Niccolò e riportarlo in Italia. L’aereo che si utilizzerà per andare in Cina sarà quello rientrato ieri mattina dall’Inghilterra. Dovrà essere sistemato e partirà appena possibile”.

Quanto agli italiani in Cina, spiega il capo della Protezione civile, “la linea è sempre la stessa: far rientrare chi vuole rientrare. Fino ad oggi chi è rientrato lo ha fatto con voli diretti e può decidere in qualsiasi momento”. Inoltre, ricorda, “organizziamo anche voli eccezionali”. Infine, aggiunge, i tre voli verso la Cina finora “hanno riportato a casa più di 700 cittadini cinesi”.