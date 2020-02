Foibe. Il giorno del ricordo. Mattarella, “una sciagura nazionale”

Agenpress – “La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale ‘Giorno del ricordo’ al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Con queste parole la legge 92 del 30 marzo 2004 istituisce il ricordo di uno degli avvenimenti più dolorosi, e spesso divisivi, della storia italiana. Per l’occasione, come previsto dal comma 1, sono state organizzate una serie di “iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado”, oltre ad una serie di commemorazioni a cui prenderanno parte le più alte cariche dello Stato.

La cerimonia solenne si terrà al Sacrario della Foiba di Basovizza alla presenza, tra gli altri, del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, e del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

A Basovizza arriveranno anche il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, e diversi parlamentari. Fra questi, il leader della Lega, Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e gli esponenti dem, Luigi Zanda, Debora Serracchiani e Tatjana Rojc. Prevista anche la presenza del senatore azzurro, Maurizio Gasparri. Con loro ci saranno centinaia di studenti provenienti da diverse città italiane, nel ricordo delle drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra.

“Una sciagura nazionale”, come l’ha definita il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “alla quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo”. A Roma sarà deposta una corona all’Altare della Patria. Il mondo della politica celebrerà il giorno del ricordo nell’aula di Palazzo Madama alle 16 alla presenza dei presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, e del premier, Giuseppe Conte.