Foibe. Regimenti (Lega): “Dramma italiano da spiegare nelel scuole, no a negazionsmo”

Agenpress. “La tragedia delle foibe, le profonde cavità carsiche dove dal 1943 i partigiani comunisti iugoslavi gettarono e uccisero migliaia di italiani fiumani, dalmati e istriani, è ancora oggi una ferita aperta e difficile da rimarginare. Un dramma che l’Italia commemora ogni anno, dal 2004, con il ‘giorno del Ricordo’ e che dovrebbe essere raccontata nelle nostre scuole, senza omissioni”. Lo afferma l’eurodeputata della Lega Luisa Regimenti (ID), ricordando le vittime, civili e militari, delle foibe in Istria e Dalmazia.

“Provo un profondo dolore per i negazionisti di questo eccidio – prosegue Regimenti – perché si rendono ogni giorno complici di un dramma che ha riguardato migliaia di persone innocenti, minimizzandone la portata. Non esistono martiri di serie A e vittime di serie B. Tutte le stragi sono efferate e per questo dobbiamo fare in modo, a partire dal mio impegno a Bruxelles, che la storia italiana venga raccontata in tutte le nostre scuole. Spieghiamo ai nostri figli cosa è successo per fare in modo che il futuro non ci presenti più orrori del genere”.

Un pensiero, poi, l’esponente leghista lo rivolge “a tutti i nostri esuli che ancora rivivono quotidianamente i luoghi delle foibe, dove i loro genitori subirono l’arroganza e la ferocia del regime totalitario comunista di Tito. Il mio impegno e la mia attenzione – conclude Regimenti – sono e saranno sempre con loro”.