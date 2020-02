Mauro Cioffari (attivista LGBQI). Achille Lauro e Tiziano Ferro, le vostre storie, anche se con 30 anni di ritardo, esempio di inclusione e di emancipazione

Agenpress – “Quando io avevo 15 anni non c’era nessun Achille Lauro o Tiziano Ferro a rivendicare il mio diritto all’esistenza” dichiara Mauro Cioffari, storico attivista del movimento LGBTQI* romano. “Come tanti altri adolescenti, negli anni ’80, e come molti prima di noi, ho dovuto fare, in completa solitudine, il percorso di comprensione, accettazione e valorizzazione della mia identità. Nel difficile e lento percorso di costruzione della mia autostima mi aiutarono la mia famiglia (non giudicante), la letteratura, la storia, lo studio della filosofia. Per il mio coming out significativo è stato il contributo e il sostegno delle associazioni LGBTQI* che ho frequentato”.

“La scuola”, aggiunge Cioffari, “era impreparata ad affrontare questi temi e la società, allora più di oggi, era omofoba, eteronormata e bigotta. La stampa parlava di omosessualità solo per episodi di cronaca nera. In televisione c’era la censura su questi e altri argomenti”.

“Oggi “migliaia di adolescenti e di adulti, di figli e di genitori”, continua Cioffari “grazie anche a uomini come Achille Lauro e Tiziano Ferro, e a tante donne impegnate in una doppia lotta, nell’affermare i propri diritti come donne e come persone LGBTQI*, hanno esempi su cui riflettere”.

“Alla soglia dei 50 anni, tuttavia, ho maturato un’ulteriore e più profonda considerazione: le categorie discriminate non sono obbligate ad educare quelle privilegiate. Le categorie discriminate non sono obbligate a distruggere ogni singolo stereotipo che le riguarda e le danneggia. Le categorie discriminate hanno solo un obbligo: vivere se stesse senza chiedere l’autorizzazione a nessuno. La vera liberazione passa anche dal non lasciarsi incatenare dall’idea di dover fare il lavoro culturale, emotivo, cognitivo e mentale altrui. Sono le categorie privilegiate a doversi educare e formare per intraprendere il cammino di de-colonizzazione e di liberazione della propria mente dai pregiudizi, dalle discriminazioni e dall’odio”.

“Ecco perché anche io, come Achille Lauro e Tiziano Ferro”, conclude Cioffari nella sua nota affidata alla stampa, “non devo dire da che parte sto. Ognuno di noi, chi da un palco e chi in piazza, ha scelto il suo percorso, artistico, politico, umano. Ed ognuno di noi, a modo suo, ha contribuito e può contribuire al percorso di emancipazione e di liberazione dall’odio, dalle discriminazioni e dai pregiudizi. La mia storia l’ho scritta, come tanti altri ed insieme ad altri, lottando e soffrendo, subendo molte sconfitte e ottenendo alcune vittorie”.

“Le vostre storie, Achille e Tiziano, anche se con 30 anni di ritardo, sono un esempio di inclusione e di emancipazione, sono la conferma che la mia generazione (una parte della mia generazione), e quella prima ancora di me, non ha lottato invano. Vi invito, adesso, ad andare oltre e ad arrivare ai cuori delle persone che non siamo riusciti ancora a coinvolgere”.