Paternopoli. Storti (Dc). Strada Vallicelli chiusa…….e ora?

Agenpress – “Con la chiusura al traffico della strada comunale Contrada Vallicelli-Melazzo per lo smottamento avvenuto su una delle carreggiate, si sono prodotte notevoli e negative conseguenze per la comunità di Paternopoli, in particolare per i cittadini che abitano in prossimità della strada stessa”.

Così Angelantonio Storti commissario provinciale Democrazia Cristiana. “Dopo la chiusura al traffico, tuttavia, non si sono avute né notizie e né aggiornamenti sui tempi e sulle modalità di riapertura della percorrenza lungo questa strada che di fatto è diventata un fondamentale raccordo tra Paternopoli e tanti comuni che storicamente, attraverso essa, venivano raggiunti.

Basti citare, tra gli altri, Sant’Angelo dei Lombardi sede di un importante presidio ospedaliero e Morra de Sanctis, sede di imprese nelle quali lavorano i numerosi cittadini della nostra comunità che quotidianamente hanno attraversato la strada in questione.

Crediamo sia necessario da parte dell’Amministrazione comunale di Paternopoli profondere ogni sforzo e adottare ogni atto utile e necessario alla sollecita risoluzione di questa problematica, anche e soprattutto con il coinvolgimento e con la collaborazione di altri Enti, a partire dal comune di Castelfranci, e delle rispettive strutture tecniche.

Chiediamo che sia data pubblica informazione su quanto si sta facendo per riaprire la strada Vallicelli-Melazzo e su tempi della sua riapertura al traffico. Chiediamo pertanto che venga convocato a stretto giro un Consiglio comunale, possibilmente congiunto con il comune di Castelfranci, per discutere e affrontare in maniera collaborativa e fattiva questa importante questione che tocca la vita quotidiana di tanti cittadini della nostra comunità e non solo e gli interessi legati ad una percorrenza che oggi è impedita.

I cittadini, insomma, hanno diritto di sapere che cosa si è fatto e che cosa si sta facendo e si farà per la riapertura della strada. Crediamo che al di là delle diverse posizioni all’interno delle nostre amministrazioni, problemi di questo genere richiedano uno sforzo ed un impegno comune e non rinviabile. Attendiamo un riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale di Paternopoli”.