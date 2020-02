Patrick George Zaky. Legale, brutalmente torturato per ore e sottoposto ad elettrochoc

Agenpress – Patrick George Zaky, lo studente dell’Università di Bologna è stato arrestato all’aeroporto del Cairo perché accusato dal suo Paese di provenienza, l’Egitto, di istigazione alle proteste e diffusione di notizie false.

Il giovane al momento è in custodia cautelare per 15 giorni, su ordine della procura generale, come ha confermato il ministero dell’Interno egiziano.

Secondo l’avvocato che lo ha preso in carico, Wael Ghally, è stato brutalmente torturato per ore: “Ma sono stati attenti, professionali – ha detto -. Hanno usato cavi elettrici ‘volanti’, nessuno strumento che lasciasse intravedere l’utilizzo dell’elettrochoc. Si tratta di vere torture. Cose che in Egitto sono diventate normali, se uno si occupa di diritti e libertà”.

“Siamo al corrente del caso” dello studente Patrick George Zaki “e lo stiamo valutando con la nostra delegazione Ue al Cairo, e se necessario intraprenderemo le adeguate azioni. Appena avremo raccolto più informazioni saremo in grado di dire qualcosa di più concreto”. Così il portavoce del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), Peter Stano, che rispondendo ai giornalisti ha spiegato che è stata l’Italia a richiamare l’attenzione sul caso.

“L’Ue sta cercando di stabilire tutti i fatti, e se sarà necessaria un’iniziativa l’Unione sosterrà in pieno le autorità italiane. Decideremo sulla base della valutazione dei fatti che cosa è successo”, ha affermato Stano. “In generale posso dire che l’Ue segue le questioni che riguardano i diritti umani molto da vicino, e continuiamo a sollevarle con i nostri partner egiziani, e appena avremo abbastanza informazioni solleveremo anche questa”.