Patrick Zaky. Legale Regeni: “arrestato da chi ha sequestrato, torturato ed ucciso Giulio”

Agnepress – “Patrick è stato arrestato per i suoi studi in Italia. Chissà che paranoia si sono costruiti. A prenderlo è stata la Sicurezza nazionale, il servizio segreto civile, lo stesso coinvolto nel sequestro, tortura e omicidio di Giulio, e che ha cinque ufficiali indagati per questo dalla procura di Roma. Lo hanno interrogato con metodi che, purtroppo, conosciamo bene. Le torture. E gli chiedono il perché del suo viaggio in Italia, perché studiasse da voi e che cosa facesse nel vostro Paese”.

Così Mohamed Lotfy, avvocato della famiglia Regeni, in un’intervista a Repubblica sul caso di Patrick Zaky.

“Non è un caso che l’arresto di Patrick sia avvenuto proprio in questo periodo, poco dopo le manifestazioni di piazza Tahrir del 25 gennaio”, prosegue. “In questi giorni ci sono stati moltissimi arresti di chiunque abbia manifestato dissenso. E non è un caso che nello stesso periodo, quattro anni fa, Giulio fu sequestrato”.

“L’omicidio di Giulio continua a essere un’inaccettabile spina nel fianco per il nostro governo e, in qualche modo, ci sono anche delle analogie con l’arresto di Patrick: sono studenti in un Paese in cui la cultura fa molta paura”.

“Noi siamo stanchi di essere vittime di una paranoia di regime che ci controlla e ci spia 24 ore su 24. Stanchi di vivere in un Paese che ci vuole dire che cosa dobbiamo fare, che cosa dobbiamo dire. Mia moglie è stata arrestata proprio poche ore dopo una nostra lunga conversazione di lavoro con la famiglia Regeni, nella quale abbiamo parlato di Giulio e delle indagini. È stata in carcere per sette mesi, ora è a casa ma si deve recare in caserma periodicamente per firmare. Siamo controllati ogni minuto. Ci vogliono fare stancare. Vogliono impaurirci. Ma noi siamo qui: a chiedere all’Europa di difendere la nostra libertà, la nostra democrazia. Per Patrick, per gli egiziani. E per Giulio”.