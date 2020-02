Agenpress. Per giorni hanno detto che Italia Viva avrebbe mollato e che mi sarei venduto per due poltrone. Fake-news! Non si molla! Se davvero presenteranno decreto o emendamento su prescrizione noi voteremo contro.

Si tengano le loro poltrone, noi ci teniamo i nostri valori. Sui diritti dei cittadini non si fanno pasticci da azzeccagarbugli. A testa alta.

Lo dichiara, in una nota, Matteo Renzi.