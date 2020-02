Air Italy, Bergamini (FI) “Tombale silenzio del governo, chi tutela interessi cittadini?”

Agenpress. “Tombale silenzio del Governo sulla liquidazione di Air Italy. Mentre le crisi industriali fagocitano i nostri lavoratori e interi comparti produttivi, dov’è il Mise? Chi del Governo si sta occupando di tutelare i 1200 lavoratori che ora rischiano di perdere il lavoro?

Fino a 24 ore prima dell’annuncio di liquidazione, Air Italy invitava ancora gli utenti per email ad acquistare biglietti scontati per voli che a quanto pare non decolleranno mai. Chi sta vigilando sulla condotta poco trasparente della compagnia?

Un Governo e i suoi ministeri dovrebbero servire soprattutto a garantire ai cittadini un interlocutore istituzionale che tuteli i loro interessi nel momento del bisogno”.

Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera e responsabile Trasporti, Tlc e poste di Forza Italia.