Air Italy, Codacons: 35 mila viaggiatori coinvoIti

Agenpress. 35mila sarebbero i viaggiatori che, al momento, si ritrovano coinvolti nel caso Air Italy, con la società messa oggi in liquidazione, e che rischiano di subire disagi e disservizi nei propri spostamenti.

“Non solo i lavoratori, ma anche i consumatori che hanno in mano biglietti del vettore aereo meritano di essere tutelati – spiega il presidente Carlo Rienzi – Chiediamo al Governo e all’Enac di garantire che la situazione di Air Italy non si ripercuota sugli utenti, e che i diritti dei viaggiatori siano pienamente garantiti così come prevede la legge”.

“Il Codacons monitorerà la situazione ed è pronto ad intervenire a tutela dei passeggeri che dovessero subire ripercussioni, disagi o danni economici a causa della liquidazione di Air Italy” – conclude Rienzi.