Agenpress. il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato che:

“il primo vaccino per il Coronavirus potrebbe essere pronto in 18 mesi“. “Dobbiamo perciò fare di tutto e usare le armi a nostra disposizione per combattere il virus“.

A proposito del contagio il direttore ha detto che “con il 99% dei casi di contagio in Cina, il coronavirus rimane un’emergenza per il Paese, ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo”.