Eliseo, Lorenzo Cesa (Udc): Ci auguriamo che il tavolo di crisi serva davvero a non fare chiudere il teatro

Agenpress. Fino all’ultimo confidiamo nel buonsenso e soprattutto ci auguriamo che l’annuncio di un tavolo di crisi per dipanare la questione Eliseo serva davvero a non fare chiudere quello che Barbareschi ha trasformato da insieme di calcinacci a uno dei poli culturali di più alto livello in Europa.

Dispiace che gli emendamenti sapientemente presentati in Commissione siamo stati respinti: in ballo c’era non solo il futuro dei lavoratori ma anche la permanenza in vita di un fiore all’occhiello della cultura per Roma e per l’Italia.

Dichiarazione dell’On. Lorenzo Cesa (Segretario Nazionale UDC).