Eliseo, Renata Polverini (FI): grave che non abbiano accolto l’emendamento per salvare il teatro

Agenpress. Che le Commissioni riunite non abbiamo accolto l’emendamento per salvare il Teatro Eliseo è’ un fatto grave che denota mancanza di attenzione e assenza di sensibilità sulla cultura.

Il Teatro Eliseo è’ un TRIC, Teatro di Rilevanza Culturale e pensare che la faciloneria con cui vengono a volte affrontate le questioni rischi di penalizzare un autentico polo culturale di cui dovremmo andare orgogliosi come romani come laziali e come italiani fa veramente male.

Ci auguriamo che il ministero attraverso il tavolo di crisi che ha oggi annunciato riesca a risolvere il problema consentendo all’Eliseo di vivere non solo per il futuro dei lavoratori ma per l’importanza che riveste la cultura nella formazione delle classi dirigenti di questo Paese.

Dichiarazione dell’On. Renata Polverini (Forza Italia).