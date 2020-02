Gianfranco Rotondi: “L’unica alternativa a questo governo sono le elezioni”

Agenpress. “Per una volta – afferma Gianfranco Rotondi – sono d’accordo con Salvini. L’unica alternativa a questo governo, infatti, sono le elezioni. Il governo della Lega e Italia Viva è una suggestione giornalistica. Non esiste il “governo dei due Matteo”, neppure uno per volta, temo per loro…”.

“Il progetto del nuovo Ppi avanza e parte dai territori. In settimana ci incontreremo per fissare le venti assemblee regionali e la data del Congresso costituente. Con Forza Italia – sottolinea Rotondi – “non c’e nessuna rottura politica né parlamentare. Non avrebbe senso polemizzare col nostro partner nel Ppe”.

“Tranquillizzo Renzi” – conclude Rotondi – “Non stiamo preparando gruppi parlamentari di sostegno al governo. Stiamo progettando un nuovo Partito popolare con tanto di Scudocrociato e collegamento col Ppe. Il nuovo Ppi “o come si chiamerà” non sarà nell’orbita sovranista e non si alleerà con la sinistra”.