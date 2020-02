Governo. Carfagna (FI): “escludo alcun tipo di sostegno”

Agenpress – “Escludo categoricamente alcun sostegno, diretto o indiretto, a questo governo”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, intervistata dal Quotidiano Nazionale.

“Voce Libera – prosegue – è nata per dare voce a quell’Italia profonda che chiede soluzioni e non propaganda, serietà e non demagogia. Oggi l’Italia è più povera e più divisa. Lega e M5S l’hanno isolata a livello internazionale. E non sono stati capaci di risolvere le tre emergenze denunciate in campagna elettorale: povertà, disoccupazione e sicurezza”.

Su quest’ultimo punto, la deputata forzista aggiunge: “Salvini è stato bravo nel diminuire gli sbarchi. Ma sul come l’ha fatto, io dissento. Penso che una destra liberale debba gestire il problema dell’immigrazione con serietà e anche con rigore: ma non con crudeltà. Il braccio di ferro con l’Europa non lo si fa lasciando centinaia di persone sulle navi”, conclude Carfagna.